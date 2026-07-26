Главреда RusNews оштрафовали за пост о «замене Микки-Мауса бойцами СВО»

Суд в Москве оштрафовал главреда RusNews Сергея Айнбиндера на 30 тыс. руб. по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений), говорится в постановлении мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района Москвы (есть у РБК). Об этом также пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
Суд решил, что Айнбиндер 8 марта «допустил распространение» в Сети «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». В ней, как решил судья, содержится «недостоверная информация о якобы имевшей место позиции Роскомнадзора о замене аниме и Микки-Мауса участниками СВО».
О том, что в кино, мультипликации и даже школьной программе наблюдается «наследие 90-х», отражающее «черную духовность через американизированные или восточные образы», и что молодежи нужно дать героев, в эфире «Говорит Москва» в марте заявил Андрей Цыганов, которого радиостанция назвала председателем комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре.
«Герои, конечно, могут быть и современные, в том числе герои специальной военной операции. Это могут быть наши исторические деятели, наши великие святые, наши великие князья, там Александр Невский, Дмитрий Донской и так далее. То есть это могут быть люди, с которыми ассоциируется русская история, с которыми ассоциируются наши победы и достижения», — сказал Цыганов. В материалах самого ведомства Цыганов значился как глава комиссии по защите детей от деструктивного и опасного контента в составе Общественного совета при РКН.
Однако пресс-служба и представители Роскомнадзора не выступали с таким заявлением, указал суд. Судья сослался на письмо замруководителя ведомства Вадима Субботина от 11 марта, в котором говорится, что информация в публикации не соответствует действительности, а также на поступившее в РКН требование первого замгенпрокурора от 16 марта принять меры по ограничению доступа к телеграм-каналу RusNews.
Суд счел, что Айнбиндер при публикации мог проверить информацию на ее достоверность и направить официальный запрос в Роскомнадзор, но не сделал этого. Айнбиндер в суд не пришел.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Роскомнадзора и RusNews.
На этой неделе и.о. главреда сайта RTVI Владимира Гусева оштрафовали на 60 тыс. руб. после публикации в издании новости о массовом сбое в работе интернет-сервисов.
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