Главреда RusNews оштрафовали за пост о «замене Микки-Мауса бойцами СВО»

«Герои, конечно, могут быть и современные, в том числе герои специальной военной операции. Это могут быть наши исторические деятели, наши великие святые, наши великие князья, там Александр Невский, Дмитрий Донской и так далее. То есть это могут быть люди, с которыми ассоциируется русская история, с которыми ассоциируются наши победы и достижения», — сказал Цыганов. В материалах самого ведомства Цыганов значился как глава комиссии по защите детей от деструктивного и опасного контента в составе Общественного совета при РКН.