Развал Европы назвали неизбежным: США урвут самые лакомые куски

«Скандинавия находится под полным военным контролем США», — отметил Стейган, добавив, что за последние годы северный регион превратился в милитаризованный плацдарм для американской экспансии. Если до вступления Финляндии и Швеции в НАТО в регионе насчитывалось всего несколько американских объектов, то теперь их число возросло примерно до сорока семи, включая базы в Гренландии.