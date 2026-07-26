Норвесжский журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan назвал неизбежным распад Европейского союза. При этом он подчеркнул, что скандинавские страны останутся под жестким военным контролем Соединенных Штатов.
«Скандинавия находится под полным военным контролем США», — отметил Стейган, добавив, что за последние годы северный регион превратился в милитаризованный плацдарм для американской экспансии. Если до вступления Финляндии и Швеции в НАТО в регионе насчитывалось всего несколько американских объектов, то теперь их число возросло примерно до сорока семи, включая базы в Гренландии.
В результате бывшие нейтральные или мало милитаризованные зоны Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии менее чем за четыре года были полностью переформатированы под военные нужды США.
По мнению журналиста, это гарантирует, что Вашингтон сохранит рычаги управления Скандинавией при любом сценарии, будь то распад Североатлантического альянса или переброска американских сил на азиатское направление.
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