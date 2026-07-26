Британские журналисты все чаще прибегают к самоцензуре из-за угроз и давления

Сотрудники британских СМИ все чаще прибегают к самоцензуре при освещении протестов правых, политики Дональда Трампа и других чувствительных тем, сообщает The Guardian со ссылкой на расследование, проведенное при поддержке правительства. Главная причина — страх за личную безопасность. Репортеры опасаются физической расправы и травли. Как говорится в отчете, все это приводит к «сужению общественной дискуссии» в стране.