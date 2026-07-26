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Британские журналисты все чаще прибегают к самоцензуре из-за угроз и давления

Сотрудники британских СМИ все чаще прибегают к самоцензуре при освещении протестов правых, политики Дональда Трампа и других чувствительных тем, сообщает The Guardian со ссылкой на расследование, проведенное при поддержке правительства. Главная причина — страх за личную безопасность. Репортеры опасаются физической расправы и травли. Как говорится в отчете, все это приводит к «сужению общественной дискуссии» в стране.

Сотрудники британских СМИ все чаще прибегают к самоцензуре при освещении протестов правых, политики Дональда Трампа и других чувствительных тем, сообщает The Guardian со ссылкой на расследование, проведенное при поддержке правительства. Главная причина — страх за личную безопасность. Репортеры опасаются физической расправы и травли. Как говорится в отчете, все это приводит к «сужению общественной дискуссии» в стране.

В ходе опроса 531 журналиста выяснилось, что почти половина респондентов меняют подход к работе из-за угроз. Особенно тяжелая ситуация сложилась у женщин — они чаще сталкиваются с оскорблениями, непристойными сообщениями и комментариями в интернете. В редакциях подобные риски все чаще воспринимают как неизбежную норму. От сотрудников ожидают меньшей восприимчивости и не предлагают никакой реальной защиты.

Так, во время антииммиграционных волнений в Северной Ирландии репортеров запугивали люди в масках, а в соцсетях создавались группы для поиска и идентификации работающих на местах журналистов. Отмечается, что аналогичная тенденция самоцензуры и давления на прессу наблюдается и в США.

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