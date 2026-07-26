В Совбезе Белоруссии рассказали о ситуации у границ республики

МИНСК, 26 июл — РИА Новости. В Белоруссии не видят признаков обострения ситуации у границ республики, обстановка остается без изменений, заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.
«Никаких фактов, которые бы влияли на обострение ситуации, сегодня мы не видим, но ничего не изменилось. Те группировки, которые были созданы вдоль западных границ и южных границ, они остались и имеют место быть», — сказал Вольфович в эфире телеканала «Первый информационный».
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