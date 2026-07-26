Медведев обматерил нового главкома ВСУ и призвал взорвать его вместе с Зеленским

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в воскресенье, 26 июля, опубликовал жесткое заявление в адрес нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого.
Медведев крайне негативно охарактеризовал нового командующего, использовав нецензурную лексику и уничижительные сравнения. Он заявил, что попытки каким-либо образом взаимодействовать или искать компромиссы с подобным руководством абсолютно бессмысленны.
— И смрадный русофобский плевок нового (главнокомандующего — прим. «ВМ») с говорящей фамилией «драпатый» о необходимости уничтожить российскую цивилизацию на корню. Тут отношение может быть только одно, — подчеркнул зампред.
Подводя итог, Медведев отметил, что в сложившейся ситуации нет смысла пытаться «очищать обувь от грязи». Вместо этого он призвал к радикальным силовым решениям, заявив о необходимости «взорвать вонючий сапог вместе с нацистским хозяином».
— Эта кем-то ранее больно отдрапаченная мразь — просто жирный кусок (грязи — прим. «ВМ»), который пристал к бандеровскому сапогу в ходе «победного марша». В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином, — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Между тем внимание российских СМИ привлекло распространившееся в медиапространстве давнее интервью, в котором Драпатый назвал россиян «нацией, не имеющей права на существование».