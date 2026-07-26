Медведев обматерил нового главкома ВСУ и призвал взорвать его вместе с Зеленским

— Эта кем-то ранее больно отдрапаченная мразь — просто жирный кусок (грязи — прим. «ВМ»), который пристал к бандеровскому сапогу в ходе «победного марша». В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином, — написал Медведев в своем Telegram-канале.