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Медведев обматерил нового главкома ВСУ и призвал взорвать его вместе с Зеленским

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в воскресенье, 26 июля, опубликовал жесткое заявление в адрес нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в воскресенье, 26 июля, опубликовал жесткое заявление в адрес нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого.

Медведев крайне негативно охарактеризовал нового командующего, использовав нецензурную лексику и уничижительные сравнения. Он заявил, что попытки каким-либо образом взаимодействовать или искать компромиссы с подобным руководством абсолютно бессмысленны.

— И смрадный русофобский плевок нового (главнокомандующего — прим. «ВМ») с говорящей фамилией «драпатый» о необходимости уничтожить российскую цивилизацию на корню. Тут отношение может быть только одно, — подчеркнул зампред.

Подводя итог, Медведев отметил, что в сложившейся ситуации нет смысла пытаться «очищать обувь от грязи». Вместо этого он призвал к радикальным силовым решениям, заявив о необходимости «взорвать вонючий сапог вместе с нацистским хозяином».

— Эта кем-то ранее больно отдрапаченная мразь — просто жирный кусок (грязи — прим. «ВМ»), который пристал к бандеровскому сапогу в ходе «победного марша». В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Между тем внимание российских СМИ привлекло распространившееся в медиапространстве давнее интервью, в котором Драпатый назвал россиян «нацией, не имеющей права на существование».

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