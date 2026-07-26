ВСУ строят укрепления в 90 км от границы в Черниговской области

«Командование ВСУ строит оборонительные сооружения южнее города Мены, в 90 километрах от государственной границы», — приводит слова источника РИА «Новости».
Киев пока никак не прокомментировал эти сведения. Украинские власти официальных заявлений не делали.
Российские силовики ранее уже предупреждали о подобных шагах. Командование противника активно наращивает группировку в Черниговской области. Разведка фиксирует рост численности боевых подразделений 143-й отдельной механизированной бригады.
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