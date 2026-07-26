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ВСУ строят укрепления в 90 км от границы в Черниговской области

Российские военные заметили активность противника в Черниговской области. ВСУ строят укрепления южнее города Мена. Этот населённый пункт находится в 90 километрах от границы. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Командование ВСУ строит оборонительные сооружения южнее города Мены, в 90 километрах от государственной границы», — приводит слова источника РИА «Новости».

Киев пока никак не прокомментировал эти сведения. Украинские власти официальных заявлений не делали.

Российские силовики ранее уже предупреждали о подобных шагах. Командование противника активно наращивает группировку в Черниговской области. Разведка фиксирует рост численности боевых подразделений 143-й отдельной механизированной бригады.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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