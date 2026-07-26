Медведев считает, что новый главком ВСУ Драпатый заслужил ликвидации

«Эта мразь […], который пристал к бандеровскому сапогу в ходе “победного марша”. В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином», — написал Медведев в своем канале в МАХ.