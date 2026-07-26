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Медведев считает, что новый главком ВСУ Драпатый заслужил ликвидации

Медвдедев прокомментировал высказывания Драпатого о русских.

Источник: Комсомольская правда

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый заслужил ликвидации. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, в 2023 году Драпатый, беседуя с журналистами, назвал «русскую нацию» «не имеющей права на существование».

«Эта мразь […], который пристал к бандеровскому сапогу в ходе “победного марша”. В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином», — написал Медведев в своем канале в МАХ.

В свою очередь депутат Государственной думы Леонид Слуцкий отметил, что высказывания Драпатого подтверждают политику Киева, направленную на геноцид русских.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала высказывание главкома ВСУ как проявление неонацистской идеологии Киева.

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