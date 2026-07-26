Полиция застрелила подозреваемого в наезде на толпу в Берлине

Подозреваемый в наезде на толпу возле парка Тиргартен в центре Берлина был убит в ходе полицейской операции, сообщила Берлинская полиция в соцсети X.
Его нашли в районе 18:00 (19:00 мск) в небольшом садовом комплексе в Шпандау. Как сообщают правоохранители, он побежал на полицейских с огнестрельным оружием и был застрелен.
«Несмотря на то что берлинская пожарная служба немедленно начала реанимационные мероприятия, он скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Наезд на толпу людей в центре Берлина произошел 25 июля около 22:00 по местному времени (23:00 мск): водитель белого автомобиля сбил нескольких человек, затем врезался в дерево и скрылся. После столкновения он, предположительно, ранил еще нескольких пешеходов холодным оружием. В результате погибла женщина, еще 16 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
По данным Bild, автомобилем мог управлять сторонник террористической организации «Исламское государство» (ИГ; признана террористической и запрещена в России), действовавший по исламистским мотивам.
Как пишет издание, подозреваемым является 21-летний Абдул Б., известный правоохранительным органам и связанный с исламистской средой.
Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине был освобожден из исправительного учреждения для несовершеннолетних в мае этого года, сообщает Die Welt.
Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал нападение терактом.