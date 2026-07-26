Полиция застрелила подозреваемого в наезде на толпу в Берлине

Наезд на толпу людей в центре Берлина произошел 25 июля около 22:00 по местному времени (23:00 мск): водитель белого автомобиля сбил нескольких человек, затем врезался в дерево и скрылся. После столкновения он, предположительно, ранил еще нескольких пешеходов холодным оружием. В результате погибла женщина, еще 16 человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.