В Совбезе Белоруссии сделали заявление о ситуации на границе

«Никаких фактов, которые бы влияли на обострение ситуации, сегодня мы не видим, но ничего не изменилось. Те группировки, которые были созданы вдоль западных границ и южных границ, они остались и имеют место быть», — сказал Александр Вольфович в эфире телеканала «Первый информационный».