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В Совбезе Белоруссии сделали заявление о ситуации на границе

Белорусская сторона не наблюдает никаких реальных признаков эскалации или ухудшения обстановки вблизи государственных рубежей республики, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Белорусская сторона не наблюдает никаких реальных признаков эскалации или ухудшения обстановки вблизи государственных рубежей республики, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«Никаких фактов, которые бы влияли на обострение ситуации, сегодня мы не видим, но ничего не изменилось. Те группировки, которые были созданы вдоль западных границ и южных границ, они остались и имеют место быть», — сказал Александр Вольфович в эфире телеканала «Первый информационный».

По словам госсекретаря Совбеза, Минск не занимается концентрацией ударных соединений у границ и никому не угрожает, однако вооруженные силы продолжают плановую боевую подготовку.

«Наши соседи все-таки видят, что никакой реальной угрозы с территории Беларуси нет, мы никому не угрожаем и никакие группировки вдоль границ не сосредотачиваем. То, что касается военно-силового блока», — подчеркнул Александр Вольфович, добавив, что в республике регулярно проводятся плановые тренировки личного состава.

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