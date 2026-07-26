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Нетаньяху решил приехать в Нью-Йорк вопреки обещанию мэра об аресте

Ранее нью-йоркский мэр Мамдани заявлял, что рассматривает возможность ареста Нетаньяху во время визита политика в Нью-Йорк. Израильский премьер указал, что приезжает на Генассамблею ООН ежегодно и планы не поменяет.

Источник: РБК

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал приехать на сессию Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), несмотря на обвинения мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

«Я однозначно намерен это сделать (приехать на сессию. — РБК). Я приезжал почти каждый год. Не каждый год, но почти каждый, когда были приняты соответствующие меры безопасности. Да, я намерен приехать в Нью-Йорк», — заявил Нетаньяху.

Ранее Мамдани заявил, что рассматривает возможность ареста Нетаньяху во время его визита на ГА ООН. Позднее он признал, что после изучения вариантов его команда пришла к выводу об отсутствии полномочий для ареста.

Начало 81-й сессии ГА ООН запланировано на 8 сентября, а общие дебаты на высоком уровне состоятся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22 сентября.

«Биньямин Нетаньяху не будет арестован ни в каком виде и форме, пока находится в Соединенных Штатах Америки», — написал затем американский президент Дональд Трамп.

Мамдани известен как критик израильского правительства и неоднократно называл войну в Газе «геноцидом». Израиль отрицает эти обвинения.

В ходе своей предвыборной кампании в прошлом году Мамдани заявил, что отдаст распоряжение полиции арестовать Нетаньяху, который баллотируется на переизбрание в Израиле.

МУС (не имеет полномочий для принудительного исполнения решений) в 2024 году выдал ордер на арест Нетаньяху, а также бывшего министра обороны Йоава Галланта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Палестине. Сам премьер Израиля отвергал обвинения, называл их антисемитизмом и «кровавым наветом».

В беседе с Fox News Нетаньяху ответил и на это решение. Он указал, что решение о его аресте было принято человеком, который уже был отстранен от должности по обвинениям в сексуальных домогательствах.

«Он должен был посетить Израиль. И в день, когда он должен был приехать, он все отменил, созвал пресс-конференцию и обвинил меня и бывшего министра обороны в военных преступлениях», — сказал Нетаньяху.

По его словам, данное решение Карима Хана было связано с тем, что его собирались обвинить в сексуальных преступлениях и таким образом он намеревался «перенаправить внимание».

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