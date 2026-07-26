Минобороны заявило об ударе по порту Украины и балкеру с грузами для ВСУ

Российские войска ударили по порту Черноморск и балкеру, доставлявшему военные грузы, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
«В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.
В порту Черноморск был атакован контейнерный терминал с военными грузами. Удары по балкеру нанесли на переходе морем южнее Одессы.
Для ударов военные использовали высокоточное оружие морского базирования, а также дроны.
Утром 26 июля Минобороны также сообщило об ударах по порту Черноморск. В порту были уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.
Минобороны заявило о нанесении группового удара высокоточным оружием по объектам в Киеве. По данным ведомства, в украинской столице были поражены предприятие, связанное с производством беспилотников, а также место сборки и хранения БПЛА.
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