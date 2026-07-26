Россия намерена добиваться выдачи экс-прокурора МУС Карима Хана

«Что касается самого К. Хана, то больше он не будет пользоваться иммунитетом как международный чиновник в государствах — участниках Римского статута. Надеемся, это поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правового департамента МИД РФ.
В министерстве также отметили, что вслед за государствами Конфедерации государств Сахеля — Буркина-Фасо, Мали и Нигером — о намерении выйти из Международного уголовного суда объявила Венесуэла.
«По словам министра иностранных дел и внешней торговли республики Феликса Пласенсиа, деятельность МУС обусловлена явной географической предвзятостью и непропорционально сосредоточена на африканских и латиноамериканских странах, нанося ущерб странам глобального Юга и усугубляя неравенство между народами», — отметили в департаменте.
Кроме того, в МИД напомнили, что 24 июля председатель Ассамблеи государств — участников Римского статута Пайви Кокуранта на специальной сессии в Нью-Йорке сообщила об отстранении Карима Хана от должности в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. По ее словам, за это решение проголосовали 82 из 125 стран — участников МУС.