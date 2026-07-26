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Россия намерена добиваться выдачи экс-прокурора МУС Карима Хана

Министерство иностранных дел России заявило, что рассчитывает на возможность добиться выдачи бывшего прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана после того, как он лишится иммунитета международного должностного лица.

Источник: AP 2024

«Что касается самого К. Хана, то больше он не будет пользоваться иммунитетом как международный чиновник в государствах — участниках Римского статута. Надеемся, это поможет добиться его выдачи в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правового департамента МИД РФ.

В министерстве также отметили, что вслед за государствами Конфедерации государств Сахеля — Буркина-Фасо, Мали и Нигером — о намерении выйти из Международного уголовного суда объявила Венесуэла.

«По словам министра иностранных дел и внешней торговли республики Феликса Пласенсиа, деятельность МУС обусловлена явной географической предвзятостью и непропорционально сосредоточена на африканских и латиноамериканских странах, нанося ущерб странам глобального Юга и усугубляя неравенство между народами», — отметили в департаменте.

Кроме того, в МИД напомнили, что 24 июля председатель Ассамблеи государств — участников Римского статута Пайви Кокуранта на специальной сессии в Нью-Йорке сообщила об отстранении Карима Хана от должности в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. По ее словам, за это решение проголосовали 82 из 125 стран — участников МУС.

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