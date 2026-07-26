Аракчи заявил, что Украина атаковала судно Ирана по указанию Израиля

Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море по указанию Израиля заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.
«Это вопиющее нарушение Устава ООН, совершенное по указке Израиля с целью втянуть Европу в его войну», — написал он в соцсети Х*.
Ранее в МИД Ирана заявили об атаке со стороны Киева на торговое судно под иранским флагом в акватории Каспийского моря. По данным министерства, в результате удара один человек погиб, еще несколько получили ранения.
После этого в МИД Ирана был вызван временный поверенный Киева. В ведомстве.
подчеркнули, что речь идет о нарушении устава Организации Объединённых Наций и акте агрессии.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.