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Медведев назвал русофобскими слова главкома ВСУ Драпатого

Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о России, назвав его русофобским.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о России.

Речь идет о словах Драпатого о необходимости уничтожения российской цивилизации. Медведев назвал это заявление русофобским и выступил с резкой ответной оценкой. Оскорбительные выражения из его комментария не приводятся.

Ранее сообщалось, что Михаил Драпатый был назначен главнокомандующим ВСУ 22 июля после увольнения Александра Сырского.

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