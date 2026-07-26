Медведев назвал русофобскими слова главкома ВСУ Драпатого

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о России.
Речь идет о словах Драпатого о необходимости уничтожения российской цивилизации. Медведев назвал это заявление русофобским и выступил с резкой ответной оценкой. Оскорбительные выражения из его комментария не приводятся.
Ранее сообщалось, что Михаил Драпатый был назначен главнокомандующим ВСУ 22 июля после увольнения Александра Сырского.
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