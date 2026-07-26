«Вонючий сапог»: Медведев жестко ответил новому главкому ВСУ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о том, что российская нация «не имеет права на существование».
«В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином», — написал Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Telegram.
Так замглавы Совбеза прокомментировал недавние заявления Драпатого, в которых тот публично назвал граждан России нацией, не имеющей права на существование. Кроме того, новый главком ВСУ заявлял, что жителей Донбасса якобы необходимо силой перевоспитывать в духе украинского национализма.