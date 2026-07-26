Axios: в Пентагоне назвали неэффективными дальнейшие удары по Ормузскому проливу

Брэд Купер представил свои рекомендации по дальнейшим действиям Пентагону, Объединенному комитету начальников штабов и Белому дому, пишет Axios. В своем плане он отметил, что бомбардировки Ормузского пролива за последние две недели значительно ослабили Иран. Сейчас в этом районе для ВС США не осталось целей. Адмирал предположил, что следующим шагом может стать возобновление крупных боевых действий, чтобы поразить оставшиеся 20% целей, которые американские войска не поразили во время «Эпической ярости».