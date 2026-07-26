В США признали, что удары по Ирану в Ормузском проливе достигли предела

Глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), адмирал Брэд Купер рекомендовал США прекратить бомбардировки в районе Ормузского пролива, поскольку они достигли предела своей эффективности, пишет Axios со ссылкой на двух источников.
По словам собеседников, рекомендация Купера и других советников повлияла на решение президента Дональда Трампа приостановить удары по Ирану в пятницу.
В США таким образом признали ограниченность того, чего можно достичь с помощью ударов, пишет Axios. Источники отмечают, что за несколько дней до решения о приостановке ударов Трамп склонялся к возвращению к полномасштабной военной операции в регионе, однако в четверг его мнение начало меняться.
Ранее адмирал Купер представил свои рекомендации Пентагону, Объединенному комитету начальников штабов и Белому дому относительно дальнейших действий. По его словам, двухнедельные удары в районе Ормузского пролива уже значительно ослабили возможность Ирана атаковать корабли. Также он указал, что большинства целей для бомбардировок больше нет.
По его мнению, возможным следующем шагом США может стать возобновление крупных военных операций в регионе для поражения целей, уцелевших после операции «Эпическая ярость».
Источники Axios также рассказали, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в частном порядке предупредил министра обороны Пита Хегсета и Трампа о том, что нехватка истребителей может затруднить защиту американских войск и союзников в регионе.
Приказ Трампа о прекращении атак был отдан спустя несколько часов после прибытия в Иран делегации Омана для переговоров об открытии Ормузского пролива. В начале июля Оман предложил открыть в проливе два судоходных маршрута: один под контролем Ирана, второй — для свободного транзита по довоенным правилам, сообщал CNN.
Военный конфликт между США и Ираном начался в феврале. В июне стороны заключили соглашение о прекращении огня, однако перемирие оказалось недолгим, и уже спустя несколько недель боевые действия возобновились. С середины июля центральное командование ВС США ежедневно сообщало о новых волнах ударов по территории Ирана. По заявлению CENTCOM, их целью является военная инфраструктура, объекты КСИР, а также обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке и обвиняет Вашингтон в эскалации конфликта.
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