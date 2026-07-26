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Медведев назвал Бернема премьером «Мелкобритании»

Дмитрий Медведев прокомментировал заявление британского премьера Энди Бернема о продолжении безоговорочной поддержки Украины.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема «премьером Мелкобритании». Так он прокомментировал заявление политика о безоговорочной поддержке Украины.

Медведев отметил, что не увидел ничего нового в позиции главы британского правительства. Зампред Совбеза также перечислил энергетические кризисы, социальные потрясения и забастовки мусорщиков среди возможных проблем для страны, упомянув комплекс «Посейдон».

Ранее Бернем пообещал продолжить оказывать Украине военную помощь. Политик официально вступил в должность премьер-министра Великобритании 20 июля.

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