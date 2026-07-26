Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема «премьером Мелкобритании». Так он прокомментировал заявление политика о безоговорочной поддержке Украины.
Медведев отметил, что не увидел ничего нового в позиции главы британского правительства. Зампред Совбеза также перечислил энергетические кризисы, социальные потрясения и забастовки мусорщиков среди возможных проблем для страны, упомянув комплекс «Посейдон».
Ранее Бернем пообещал продолжить оказывать Украине военную помощь. Политик официально вступил в должность премьер-министра Великобритании 20 июля.