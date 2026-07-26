Axios: Пентагон признал предел эффективности ударов США по Ирану

По информации собеседников издания, рекомендации Купера и других советников оказали влияние на решение президента США Дональда Трампа приостановить бомбардировки Ирана. Отмечается, что такое решение американский лидер принял после встречи с ведущими советниками и военными чиновниками, состоявшейся 24 июля. Источники утверждают, что до этого совещания Трамп был настроен на возобновление масштабных боевых операций.