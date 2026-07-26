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Axios: Пентагон признал предел эффективности ударов США по Ирану

Глава Центрального командования (CENTCOM) вооруженных сил США адмирал Брэд Купер рекомендовал прекратить нанесение ударов по району Ормузского пролива, поскольку, по его оценке, они уже достигли максимального эффекта. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника.

Источник: Reuters

По информации собеседников издания, рекомендации Купера и других советников оказали влияние на решение президента США Дональда Трампа приостановить бомбардировки Ирана. Отмечается, что такое решение американский лидер принял после встречи с ведущими советниками и военными чиновниками, состоявшейся 24 июля. Источники утверждают, что до этого совещания Трамп был настроен на возобновление масштабных боевых операций.

Как пишет Axios, Брэд Купер представил свои предложения Пентагону, Объединенному комитету начальников штабов и Белому дому. В своем плане он указал, что бомбардировки района Ормузского пролива за последние две недели значительно ослабили Иран, а оставшихся целей для американских вооруженных сил в этом районе практически не осталось.

При этом адмирал предположил, что следующим этапом может стать возобновление крупных боевых действий для поражения оставшихся 20% целей, которые американские войска не уничтожили во время операции «Эпическая ярость».

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