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Комплекс «Посейдон» лучше всего: Медведев ответил новому премьеру Британии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично отозвался о новом главе британского правительства Энди Бернеме, назвав его «премьером мелкобритании» в ответ на обещания Лондона продолжить безоговорочную поддержку Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично отозвался о новом главе британского правительства Энди Бернеме, назвав его «премьером мелкобритании» в ответ на обещания Лондона продолжить безоговорочную поддержку Украины.

«Новый премьер мелкобритании Бёрнем заявил о безоговорочной поддержке Украины. Тут, конечно, ничего нет нового. Важно другое: наша задача — продолжать делать всё, чтобы жизнь на не утонувшем пока островке была максимально невыносимой», — написал Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Telegram.

Замглавы Совбеза подчеркнул, что для достижения этой цели хороши любые методы, включая провоцирование внутренних кризисов в Соединенном Королевстве.

«Тут годится всё: энергетические кризисы, социальные катаклизмы, забастовки мусорщиков. Всё что угодно. Хотя лучше всего подходит всё-таки комплекс “Посейдон”…», — добавил российский политик.

Напомним, передача власти Энди Бернему от бывшего премьер-министра Кира Стармера состоялась в понедельник, в результате чего он стал уже седьмым главой британского кабинета министров за последнее десятилетие. После вступления в должность Бернем заявил, что Лондон продолжит безоговорочно поддерживать Украину.

В октябре 2025 года президент РФ Владимир Путин объявил об успешном завершении испытаний новейшего безэкипажного подводного аппарата «Посейдон». А сегодня российский лидер подтвердил, что комплекс находится на финальной стадии подготовки и в ближайшее время заступит на боевое дежурство.

Читайте материал: «“Вонючий сапог”: Медведев жестко ответил новому главкому ВСУ».

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