Комплекс «Посейдон» лучше всего: Медведев ответил новому премьеру Британии

«Новый премьер мелкобритании Бёрнем заявил о безоговорочной поддержке Украины. Тут, конечно, ничего нет нового. Важно другое: наша задача — продолжать делать всё, чтобы жизнь на не утонувшем пока островке была максимально невыносимой», — написал Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Telegram.