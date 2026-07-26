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Новые европейские банкноты высмеяли в соцсетях

Пользователи раскритиковали варианты дизайна новых банкнот евро и опубликовали собственные версии купюр с европейскими политиками.

Источник: Аргументы и факты

В социальных сетях высмеяли возможный дизайн банкнот евро следующего поколения. Пользователи начали публиковать мемы и собственные варианты купюр после того, как Европейский центральный банк представил десять проектов и предложил жителям ЕС принять участие в выборе.

Официальные варианты некоторые комментаторы назвали разочаровывающими и сравнили с рекламной инфографикой. Часть альтернативных изображений, предположительно, была создана с помощью искусственного интеллекта.

В частности, на отредактированных банкнотах появились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в образе грабительницы, лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен за решеткой и кадр с участием президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги.

Окончательный вариант дизайна планируют выбрать в конце года. Новые банкноты поступят в обращение спустя несколько лет.

Ранее сообщалось, что 10 июля Банк России ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей. На ее оборотной стороне разместили стилизованную карту Центрального федерального округа, при этом купюры прежних выпусков сохранили статус платежного средства.

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