Новые европейские банкноты высмеяли в соцсетях

В социальных сетях высмеяли возможный дизайн банкнот евро следующего поколения. Пользователи начали публиковать мемы и собственные варианты купюр после того, как Европейский центральный банк представил десять проектов и предложил жителям ЕС принять участие в выборе.
Официальные варианты некоторые комментаторы назвали разочаровывающими и сравнили с рекламной инфографикой. Часть альтернативных изображений, предположительно, была создана с помощью искусственного интеллекта.
В частности, на отредактированных банкнотах появились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в образе грабительницы, лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен за решеткой и кадр с участием президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги.
Окончательный вариант дизайна планируют выбрать в конце года. Новые банкноты поступят в обращение спустя несколько лет.
Ранее сообщалось, что 10 июля Банк России ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей. На ее оборотной стороне разместили стилизованную карту Центрального федерального округа, при этом купюры прежних выпусков сохранили статус платежного средства.