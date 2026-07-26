В ФРГ заявили, что после смерти подозреваемого в теракте в Берлине опасности нет

«Проводятся дополнительные мероприятия, однако сейчас мы исходим из того, что опасности нет. Однако все это всегда лишь оценка ситуации на данный момент», — сказал Добриндт в эфире телеканала ARD. Он отметил, что в подобных случаях ранее всегда проводился поиск и других подозреваемых. «Есть еще один человек, который находится в поле зрения [правоохранительных органов]. На данный момент подозрения в отношении него не подтвердились, но проверка еще не завершена», — констатировал министр.