В ФРГ заявили, что после смерти подозреваемого в теракте в Берлине опасности нет

БЕРЛИН, 26 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт после смерти подозреваемого в совершении наезда на автомобиле на группу людей в центре Берлина заявил, что в настоящее время не видит угрозы.
«Проводятся дополнительные мероприятия, однако сейчас мы исходим из того, что опасности нет. Однако все это всегда лишь оценка ситуации на данный момент», — сказал Добриндт в эфире телеканала ARD. Он отметил, что в подобных случаях ранее всегда проводился поиск и других подозреваемых. «Есть еще один человек, который находится в поле зрения [правоохранительных органов]. На данный момент подозрения в отношении него не подтвердились, но проверка еще не завершена», — констатировал министр.
Глава МВД ФРГ добавил, что подобные теракты, как правило, совершаются террористами-одиночками. Комментируя замечание о том, что многие граждане посчитали наивным решение направить подозреваемого Абдулу Баллута на программу дерадикализации, Добриндт указал, что «в политических кругах многие думают так же». По его словам, программы дерадикализации — это лишь один из инструментов, тюремное заключение — другой, а депортация — еще один инструмент, если речь идет об иностранцах. «Но полагаться исключительно на дерадикализацию было бы, конечно, наивно», — подчеркнул глава МВД ФРГ.
В отдельных случаях, по его словам, это работает, но во многих других — нет. «По этой причине тем более непонятно, почему при таком внушительном списке преступлений, какой мы здесь видим, судебный приговор оказался условным», — резюмировал министр. Он пообещал провести тщательную проверку и выяснить, почему возникла подобная ситуация.
Ранее полиция Берлина сообщила, что подозреваемый в совершении наезда на автомобиле на группу людей в центре столицы ФРГ был застрелен в ходе проведения спецоперации. Инцидент произошел 25 июля около 22:00 (23:00 мск) в районе парка Тиргартен недалеко от Потсдамской площади. Подозреваемым является 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдул Баллут. Правоохранительные органы исходят из версии, что он, вероятно, является сторонником террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Глава МВД ФРГ заявил, что речь, по всей видимости, идет об исламистском террористическом акте. По его словам, подозреваемый также нападал на людей с мачете. В результате наезда погибла одна женщина, 29 человек пострадали. Баллут ранее уже был судим за подготовку теракта и проходил обязательную программу по дерадикализации. Расследование дела о наезде взяла на себя Генпрокуратура ФРГ.