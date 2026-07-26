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В Белоруссии не увидели признаков обострения ситуации у границ

Совет безопасности Белоруссии не выявил никаких факторов, которые бы способствовали обострению ситуации у границ страны. Об этом заявил глава СБ республики Александр Вольфович, передает «БелТА».

Совет безопасности Белоруссии не выявил никаких факторов, которые бы способствовали обострению ситуации у границ страны. Об этом заявил глава СБ республики Александр Вольфович, передает «БелТА».

«Мы видим, что Европа как поставила курс на демонстрацию военной силы, так оно и есть, — отметил господин Вольфович. — Никаких фактов, которые бы влияли на обострение ситуации, сегодня мы не видим. Но ничего не изменилось: группировки, которые были созданы вдоль западной и южной границ, они остались».

Белоруссия никому из соседних стран не угрожает и не сосредотачивает группировки вдоль границ, заявил глава СБ. По его словам, сейчас страна занимается только плановыми тренировками по боевой подготовке.

О стабильной обстановке у границ Белоруссии 22 июня говорил глава Минобороны страны Виктор Хренин. Он отметил, что белорусские военнослужащие не фиксируют «большой активности» со стороны НАТО или соседней Украины. По его словам, «в сопредельных странах проходит минимальное количество учений» Североатлантического альянса, также с украинской стороны нет признаков подготовки к агрессивным действиям.

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