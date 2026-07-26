В Белоруссии не увидели признаков обострения ситуации у границ

«Мы видим, что Европа как поставила курс на демонстрацию военной силы, так оно и есть, — отметил господин Вольфович. — Никаких фактов, которые бы влияли на обострение ситуации, сегодня мы не видим. Но ничего не изменилось: группировки, которые были созданы вдоль западной и южной границ, они остались».