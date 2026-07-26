На Украине мобилизованный зарезал сотрудника ТЦК

Как отмечают украинские СМИ, на фоне жесткой мобилизации и регулярных облав на улицах со стороны сотрудников ТЦК, которых в народе открыто называют «людоловами», конфликты между населением и военкомами становятся всё более жестокими и перерастают в открытые силовые противостояния.