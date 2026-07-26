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На Украине мобилизованный зарезал сотрудника ТЦК

В Виннице местный житель совершил вооруженное нападение с холодным оружием на сотрудника территориального центра комплектования, сообщает РБК-Украина.

В Виннице местный житель совершил вооруженное нападение с холодным оружием на сотрудника территориального центра комплектования, сообщает РБК-Украина.

«Мужчина, по утверждению сотрудников ТЦК, нарушил правила воинского учета. Его пытались сопроводить в военкомат, но по дороге он выхвалил нож и напал на одного из военкомов», — пишет агентство.

Инцидент произошел во время попытки принудительно доставить гражданина в военкомат. После нападения нападавший был оперативно задержан силовиками, в отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Как отмечают украинские СМИ, на фоне жесткой мобилизации и регулярных облав на улицах со стороны сотрудников ТЦК, которых в народе открыто называют «людоловами», конфликты между населением и военкомами становятся всё более жестокими и перерастают в открытые силовые противостояния.

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