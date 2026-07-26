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Эксперт Хан: Россия становится все более значимым партнером для Пакистана

Укреплению доверия между двумя странами способствуют регулярные контакты в сфере обороны, совместные учения и координация в рамках ШОС, отметил старший научный сотрудник Института стратегических исследований Исламабада.

ИСЛАМАБАД, 26 июля. /ТАСС/. Роль России во внешней политике Пакистана постепенно возрастает и может приобрести еще большее значение в ближайшие годы. Такое мнение выразил ТАСС старший научный сотрудник Института стратегических исследований Исламабада Мухаммад Таймур Фахад Хан.

«Пакистан проводит более диверсифицированную и прагматичную внешнюю политику, не заменяя одного партнера другим. В рамках этого подхода Россия становится все более важным партнером в энергетике, промышленном развитии, обороне и региональной взаимосвязи», — отметил он. В ближайшие годы отношения между Исламабадом и Москвой «могут приобрести гораздо большее значение», добавил Хан.

По словам аналитика, укреплению доверия между двумя странами способствуют регулярные контакты в сфере обороны, совместные учения и координация в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме того, Россия и Пакистан сотрудничают в сфере энергетики, обсуждают совместные проекты по разведке и переработке нефти, а также реконструкции пакистанских металлургических предприятий, добавил эксперт.

В апреле посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи сообщил агентству Associated Press of Pakistan, что в последние годы российско-пакистанские отношений значительно расширились во многих сферах. В частности, он указал, что Москва и Исламабад полностью отказались от использования доллара в двусторонней торговле, а транзакции осуществляются в альтернативных валютах — в рублях и китайских юанях.

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