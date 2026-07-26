Эксперт Хан: Россия становится все более значимым партнером для Пакистана

В апреле посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи сообщил агентству Associated Press of Pakistan, что в последние годы российско-пакистанские отношений значительно расширились во многих сферах. В частности, он указал, что Москва и Исламабад полностью отказались от использования доллара в двусторонней торговле, а транзакции осуществляются в альтернативных валютах — в рублях и китайских юанях.