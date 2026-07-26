Медведев отреагировал на «угрозы» Каллас и Драпатого

В своем Telegram-канале Медведев опубликовал сообщение под названием «три цитаты минувшей недели», в котором в ироничной форме высказался о последних заявлениях представителей Евросоюза, Украины и Великобритании. В частности, он напомнил о словах Каи Каллас относительно возможного запрета на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции.
«Вот уж напугали ежа голым задом. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это. В таком случае миллионы наших граждан на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про “чудесные европы” и будут люто ненавидеть все европейское. Но именно ЭТО ведь нам и надо!» — написал зампред Совбеза.
Также Медведев прокомментировал заявление нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема о безоговорочной поддержке Украины.
Кроме того, зампред Совбеза высказался о заявлениях главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. В своем комментарии он сравнил нового главкома украинской армии с нечистотами, приставшими «к бандеровскому сапогу в ходе “победного марша”».
«В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином», — написал Медведев.