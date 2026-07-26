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Медведев прокомментировал возможный запрет ЕС на въезд участникам СВО

Медведев уверен, что запрет ЕС на въезд в Европу для участников СВО усилит ненависть россиян ко всему европейскому.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу возможного запрета на въезд в страны Евросоюза для участников специальной военной операции. Поводом для комментария стали заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о подготовке соответствующих ограничений.

По мнению Медведева, введение подобных мер может привести к тому, что миллионы российских граждан окончательно утратят положительное отношение к Европе. Он считает, что такой шаг лишь усилит негативное восприятие Евросоюза среди россиян на долгие годы.

«Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это. В таком случае миллионы наших граждан на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про “чудесные европы” и будут люто ненавидеть всё европейское», — отметил он.

Политик также заявил, что подобные ограничения, если они будут приняты, не окажут ожидаемого давления, а, напротив, могут способствовать дальнейшему росту взаимного отчуждения между Россией и странами ЕС.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле доказывает несостоятельность слов Каи Каллас о якобы угрозе России.

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