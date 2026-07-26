Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп разместил в соцсети Truth Social фотографии с отсылкой к выборам 2028 года

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social несколько изображений с надписью «2028», отсылающей к следующим президентским выборам.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social несколько изображений с надписью «2028», отсылающей к следующим президентским выборам.

На фотографиях Трамп изображён в кепке с надписью «Трамп 2028» на фоне американского флага, ракеты и телевизора с выступлением бывшего президента Джо Байдена.

Также он разместил изображение в стиле афиши фильма ужасов с надписью «Устроить врагам кошмары» и снимок, на котором подбрасывает кепку с надписью «Трамп 2028».

Ранее Трамп на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома пошутил о своей четвёртой победе на президентских выборах.

До этого сообщалось, что Трамп поддерживает вице-президента Джей Ди Вэнса как кандидата в его преемники на выборах 2028 года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше