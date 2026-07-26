Трамп разместил в соцсети Truth Social фотографии с отсылкой к выборам 2028 года

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social несколько изображений с надписью «2028», отсылающей к следующим президентским выборам.
На фотографиях Трамп изображён в кепке с надписью «Трамп 2028» на фоне американского флага, ракеты и телевизора с выступлением бывшего президента Джо Байдена.
Также он разместил изображение в стиле афиши фильма ужасов с надписью «Устроить врагам кошмары» и снимок, на котором подбрасывает кепку с надписью «Трамп 2028».
Ранее Трамп на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома пошутил о своей четвёртой победе на президентских выборах.
До этого сообщалось, что Трамп поддерживает вице-президента Джей Ди Вэнса как кандидата в его преемники на выборах 2028 года.