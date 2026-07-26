Журова заявила, что уровень мирового фигурного катания снижается

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова считает, что уровень мирового фигурного катания снижается.
«Деградация в мире произошла в том числе потому, что изменились правила и уменьшилась сложность элементов. Наши спортсмены до сих пор могут исполнять какие-то элементы действительно очень серьёзного уровня, уровня ультра-си. А наши соперники снижают этот уровень в мире и, если честно, устраивают деградацию фигурного катания. Они, а не мы. И если бы Евгений Плющенко сказал, что всё мировое фигурное катание в целом деградирует, то все бы воскликнули: какой молодец!» — приводит её слова РИА Новости.
Напомним, что в одном из интервью Плющенко спросили о переходе его сына под флаг Азербайджана. Тот заявил, что «ездить в Киров, Пермь — это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов».
Ранее Монсон поддержал Дегтярёва в споре с Плющенко о состоянии фигурного катания в России.