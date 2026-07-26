Журова заявила, что уровень мирового фигурного катания снижается

«Деградация в мире произошла в том числе потому, что изменились правила и уменьшилась сложность элементов. Наши спортсмены до сих пор могут исполнять какие-то элементы действительно очень серьёзного уровня, уровня ультра-си. А наши соперники снижают этот уровень в мире и, если честно, устраивают деградацию фигурного катания. Они, а не мы. И если бы Евгений Плющенко сказал, что всё мировое фигурное катание в целом деградирует, то все бы воскликнули: какой молодец!» — приводит её слова РИА Новости.