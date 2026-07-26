Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев предложил сделать жизнь британцев максимально невыносимой после слов Бернэма

Медведев: надо сделать жизнь британцев максимально невыносимой.

Источник: Комсомольская правда

После слов нового премьера Британии Энди Бернема о поддержке Киева Россия должна сделать всё, чтобы сделать невыносимой жизнь в Соединённом Королевстве. Такое мнение высказал отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он предложил в качестве аргумента против заявлений Бернема использовать в числе прочего беспилотный подводный аппарат «Посейдон».

«Новый премьер мелкобритании Бернэм заявил о безоговорочной поддержке Украины. Тут, конечно, ничего нет нового. Важно другое: наша задача — продолжать делать все, чтобы жизнь на не утонувшем пока островке была максимально невыносимой», — написал зампред российского Совбеза в социальных сетях.

Медведев перечислил ряд мер, которые, по его мнению, могут быть применены в качестве воздействия на Великобританию.

«Тут годится все: экономические кризисы, социальные катаклизмы, забастовки мусорщиков. Все что угодно. Хотя лучше всего подходит все-таки комплекс “Посейдон”», — считает он.

Накануне новоиспеченный премьер Британии Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой».

Также Бернем на первом заседании кабинета министров заявил, что борьба с ростом стоимости жизни станет главной задачей его правительства. Как иронично отреагировала на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше