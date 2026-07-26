Медведев предложил сделать жизнь британцев максимально невыносимой после слов Бернэма

«Новый премьер мелкобритании Бернэм заявил о безоговорочной поддержке Украины. Тут, конечно, ничего нет нового. Важно другое: наша задача — продолжать делать все, чтобы жизнь на не утонувшем пока островке была максимально невыносимой», — написал зампред российского Совбеза в социальных сетях.