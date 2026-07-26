После слов нового премьера Британии Энди Бернема о поддержке Киева Россия должна сделать всё, чтобы сделать невыносимой жизнь в Соединённом Королевстве. Такое мнение высказал отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он предложил в качестве аргумента против заявлений Бернема использовать в числе прочего беспилотный подводный аппарат «Посейдон».
«Новый премьер мелкобритании Бернэм заявил о безоговорочной поддержке Украины. Тут, конечно, ничего нет нового. Важно другое: наша задача — продолжать делать все, чтобы жизнь на не утонувшем пока островке была максимально невыносимой», — написал зампред российского Совбеза в социальных сетях.
Медведев перечислил ряд мер, которые, по его мнению, могут быть применены в качестве воздействия на Великобританию.
«Тут годится все: экономические кризисы, социальные катаклизмы, забастовки мусорщиков. Все что угодно. Хотя лучше всего подходит все-таки комплекс “Посейдон”», — считает он.
Накануне новоиспеченный премьер Британии Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой».
Также Бернем на первом заседании кабинета министров заявил, что борьба с ростом стоимости жизни станет главной задачей его правительства. Как иронично отреагировала на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова, читайте здесь на KP.RU.