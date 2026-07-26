«Где может произойти какая-то провокация». Госсекретарь Совета безопасности Вольфович сказал о наиболее опасных направлениях на белорусской границе

Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал в эфире телеканала «Беларусь 1» о наиболее опасных направлениях на границе, где может произойти провокация.
В целом Вольфович отметил, что соседняя с Беларусью Европа сохраняет курс на демонстрацию военной силы. Вместе с тем, нет фактов, «которые бы влияли на обострение ситуации».
«Но ничего не изменилось, — сказал госсекретарь Совета безопасности. — Те группировки, которые были созданы на западных границах или вдоль западных границ и южных границ, остались и имеют место быть».
По словам Александра Вольфовича, соседи Беларуси видят, что с территории республики нет «никакой реальной угрозы»:
«Мы никому не угрожаем и никакие группировки вдоль границ не сосредотачиваем. Мы занимаемся плановой деятельностью. Боевая подготовка в самом разгаре учебного периода».
Однако госсекретарь Совбеза отметил, что ранее созданные группировки сил для прикрытия южных границ свои задачи выполняют:
«Это силы специальных операций, как бы за спиной пограничников, прикрывают наиболее, на наш взгляд, опасные направления, где может произойти какая-то провокация».
Также в повседневном режиме работают органы разведки, а боевое дежурство по противовоздушной обороне организовано в усиленном составе.
«Мы не снимали эти силы и средства, также прикрываем наиболее критически важные, на наш взгляд, объекты, которые могут повлиять на экономику нашей страны и мирный труд наших граждан», — сказал Александр Вольфович.
Также госсекретарь Совбеза Беларуси сказал, почему стоит одного-двух тунеядцев «поставить в строй для воспитания» после поручения президента республики Александра Лукашенко, который во время селекторного совещания 21 июля сказал послать на границу с Украиной не справляющихся с уборкой урожая — и чиновников, и тех, кто не хочет работать. Здесь все, что известно о задаче главы страны, а также об условиях и сроках сборов для проштрафившихся.