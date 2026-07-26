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Президент Чехии поработал фотографом на гонке «Формулы-1» в Венгрии

Президент Чехии Петр Павел поработал фотографом на Гран-при Венгрии «Формулы-1».

Президент Чехии Петр Павел поработал фотографом на Гран-при Венгрии «Формулы-1».

Ему выдали официальную аккредитацию, и он провёл уик-энд у трассы с фотоаппаратурой.

Это не первый раз, когда он посещает гонки в качестве фотографа. До этого он уже снимал «24 часа Ле Мана» и ралли «Дакар».

В прошлом году он продал на аукционе альбом со своими работами и перевёл все вырученные средства на благотворительность.

Ранее сообщалось, что Гран‑при Бахрейна «Формулы‑1» пройдёт в Малайзии в октябре.

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