Литва хочет запретить россиянам и белорусам покупать недвижимость, а некоторых не будет впускать в страну

Литва хочет ввести ещё один запрет для граждан РФ и Белоруссии. Речь идёт о запрете на покупку недвижимости, расположенной неподалёку от важных для нацбезопасности Литвы объектов. Запрет коснётся россиян и белорусов, имеющих литовский вид на жительство. Об этом информирует издание LRT со ссылкой на литовское внешнеполитическое ведомство.
МИД Литвы также предложил ограничить въезд в страну деятелей культуры, образования и спорта, поддерживающих спецоперацию. При пересечении границы их хотят обязать подписывать публичную декларацию, в которой действия РФ осуждаются.
Подобные поправки предлагается ввести с 1 января 2027 года.
Незадолго до этого в Литве в порыве русофобии выступили с новой бредовой идеей. Оказалось, что Минобороны республики хочет создать на границе с РФ минное поле.
В то же время советник по нацбезопасности президента Литвы Дейвидас Матуленис подчеркнул, что Россия не представляет прямой угрозы для этой страны.
Ранее стало известно, что в Литву больше не пускают ряд машин из России и Белоруссии.
Кроме того, Литва ограничила поездки проживающих в стране россиян на родину и в Белоруссию.