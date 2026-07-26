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Литва хочет запретить россиянам и белорусам покупать недвижимость, а некоторых не будет впускать в страну

МИД Литвы: россиянам и белорусам нужно запретить покупать недвижимость.

Источник: Комсомольская правда

Литва хочет ввести ещё один запрет для граждан РФ и Белоруссии. Речь идёт о запрете на покупку недвижимости, расположенной неподалёку от важных для нацбезопасности Литвы объектов. Запрет коснётся россиян и белорусов, имеющих литовский вид на жительство. Об этом информирует издание LRT со ссылкой на литовское внешнеполитическое ведомство.

МИД Литвы также предложил ограничить въезд в страну деятелей культуры, образования и спорта, поддерживающих спецоперацию. При пересечении границы их хотят обязать подписывать публичную декларацию, в которой действия РФ осуждаются.

Подобные поправки предлагается ввести с 1 января 2027 года.

Незадолго до этого в Литве в порыве русофобии выступили с новой бредовой идеей. Оказалось, что Минобороны республики хочет создать на границе с РФ минное поле.

В то же время советник по нацбезопасности президента Литвы Дейвидас Матуленис подчеркнул, что Россия не представляет прямой угрозы для этой страны.

Ранее стало известно, что в Литву больше не пускают ряд машин из России и Белоруссии.

Кроме того, Литва ограничила поездки проживающих в стране россиян на родину и в Белоруссию.

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