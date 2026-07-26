Литва хочет запретить россиянам и белорусам покупать недвижимость, а некоторых не будет впускать в страну

Литва хочет ввести ещё один запрет для граждан РФ и Белоруссии. Речь идёт о запрете на покупку недвижимости, расположенной неподалёку от важных для нацбезопасности Литвы объектов. Запрет коснётся россиян и белорусов, имеющих литовский вид на жительство. Об этом информирует издание LRT со ссылкой на литовское внешнеполитическое ведомство.