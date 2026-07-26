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Режим ЧС ввели в Азовском районе Ростовской области

Власти в Ростовской области ввели муниципальный режим ЧС в Азовском районе. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Власти в Ростовской области ввели муниципальный режим ЧС в Азовском районе. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Муниципальный режим ЧС дополнительно введён в Азовском районе, сохраняется в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах», — написал он в Telegram-канале.

В четырёх муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону 14 школ и 16 детских садов повреждены в результате стихии.

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