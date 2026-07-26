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NBC выяснил, почему военные США не сбивают часть иранских ракет

Американские военные не перехватывают все без исключения иранские ракеты и беспилотники, а принимают решение исходя из уровня угрозы. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на два высокопоставленных источника в администрации США.

Источник: U.S. Navy

По информации собеседников телеканала, командование может отказаться от использования средств противовоздушной обороны, если ракета или беспилотник не представляют опасности для американских военнослужащих, стратегически важных объектов или союзников США в регионе. Отмечается, что подобная практика действует с первых дней войны.

Источники также сообщили, что в отдельных случаях американские военные позволяли иранским ракетам и дронам поражать базы США, если на их территории не находился личный состав. По словам официальных лиц, им неизвестно о случаях, когда такая тактика привела к гибели или ранениям американских военных либо мирных граждан, однако они признают, что подобный подход связан с определенными рисками.

Один из собеседников NBC News пояснил, что расчеты ПВО проходят подготовку, предусматривающую отказ от применения дорогостоящих перехватчиков в ситуациях, когда анализ траектории показывает, что ракета упадет в воду или в малонаселенную местность. При этом стоимость одного американского перехватчика может достигать нескольких миллионов долларов.

Как отмечается в публикации, с начала войны Иран выпустил от 8,5 тыс. до 8,8 тыс. ракет и беспилотников. По словам источников телеканала, иранские ракетные удары в целом уступают американским по точности и нередко не достигают намеченных целей.

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