NBC выяснил, почему военные США не сбивают часть иранских ракет

По информации собеседников телеканала, командование может отказаться от использования средств противовоздушной обороны, если ракета или беспилотник не представляют опасности для американских военнослужащих, стратегически важных объектов или союзников США в регионе. Отмечается, что подобная практика действует с первых дней войны.
Источники также сообщили, что в отдельных случаях американские военные позволяли иранским ракетам и дронам поражать базы США, если на их территории не находился личный состав. По словам официальных лиц, им неизвестно о случаях, когда такая тактика привела к гибели или ранениям американских военных либо мирных граждан, однако они признают, что подобный подход связан с определенными рисками.
Один из собеседников NBC News пояснил, что расчеты ПВО проходят подготовку, предусматривающую отказ от применения дорогостоящих перехватчиков в ситуациях, когда анализ траектории показывает, что ракета упадет в воду или в малонаселенную местность. При этом стоимость одного американского перехватчика может достигать нескольких миллионов долларов.
Как отмечается в публикации, с начала войны Иран выпустил от 8,5 тыс. до 8,8 тыс. ракет и беспилотников. По словам источников телеканала, иранские ракетные удары в целом уступают американским по точности и нередко не достигают намеченных целей.