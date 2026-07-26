NBC выяснил, почему военные США не сбивают часть иранских ракет

Источники также сообщили, что в отдельных случаях американские военные позволяли иранским ракетам и дронам поражать базы США, если на их территории не находился личный состав. По словам официальных лиц, им неизвестно о случаях, когда такая тактика привела к гибели или ранениям американских военных либо мирных граждан, однако они признают, что подобный подход связан с определенными рисками.