Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал в Главное адмиралтейство в Санкт-Петербурге, чтобы поздравить военнослужащих Военно-морского флота. В этом году ему 330 лет.
После торжественных мероприятий глава государства пообщался с военными моряками в неформальной обстановке за чаем. Путин откровенно высказался о происходящем в мире, украинском конфликте и ситуации в зоне СВО.
На территорию Адмиралтейства президент прибыл на автомобиле, его встретили глава Минобороны Андрей Белоусов, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев. «Здравствуйте, товарищи», — приветствовал Верховный главнокомандующий роту Почетного караула. В ответ прозвучало громогласное троекратное «ура!».
После этого Владимир Путин последовал в центр боевого управления Военно-морского флота и по видеосвязи принял доклады командующих Северным, Тихоокеанским, Балтийским флотами, Каспийской флотилии и Черноморским флотом об оперативной обстановке и выполняемых задачах. «ВМФ, в том числе морская пехота играют важнейшую роль в решении задач специальной военной операции, а корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием, морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой», — сказал президент.
Главнокомандующий ВМФ России Герой РФ адмирал флота Александр Моисеев доложил, что в 2026 году принято в состав ВМФ 20 кораблей и судов. Кроме того, до конца этого года флот получит 21 корабль, среди которых атомная подлодка «Пермь».
До конца года флот получит еще 21 корабль, в том числе атомную подлодку «Пермь».
Во время этого совещания Путин заявил, что в случае попыток захвата торговых судов нужно действовать аккуратно, в рамках международного морского права, но бороться с этим решительно, как с пиратством. Отдельно президент поставил задачу Балтийскому флоту. Он подчеркнул, что безопасность Калининградской области в случае возникновения угроз будет обеспечиваться всеми возможностями РФ.
В Адмиралтействе также состоялась церемония награждения военнослужащих ВМФ. «Россия может гордиться такими воинами, как вы. С праздником, с Днем Военно-морского флота», — подчеркнул президент. Среди награжденных — гвардии старший матрос морской пехоты Каспийской флотилии Виталий Сучков. Он удостоен медалью «За храбрость» II степени. Позже на встрече с президентом он сообщил о своем намерении подписать контракт с Минобороны России и стать профессиональным военным.
Центральное событие этого дня — общение президента с военными моряками. Путин отметил, что придает большое значение таким встречам, которые пообещал продолжать. «Жизнь у нас сложна и многообразна, часто люди просто не замечают, когда принимают решения, где-то сидя наверху, а снизу-то люди живут в рамках этих принятых решений», — пояснил президент.
Конечно, многие вопросы к президенту были связаны с украинским конфликтом. Например, откуда такая жестокость у ВСУ к мирному населению? Путин заявил, что это не вызывает удивления с учетом приверженности киевского режима идеологии неонацизма. Президент рассказал историю о радиоперехвате диалога танкистов ВСУ, убивших мирного жителя, потому что «все здесь преступники, бандиты, промосковские, пророссийские».
Участники встречи рассказывали президенту, какое у них единство царит на фронте. Путин в ответ заявил, что ни на секунду не сомневается в том, что СВО закончится победой России, но чувство единства надо сохранить. При этом президент указал на совсем иную атмосферу на Украине, где «все там передрались, переругались, как пауки в банке». Путин добавил, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом. Цена такой ошибки, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли, считает президент.
Другая важная тема — присутствие России в Арктике. Один из участников встречи спросил, что делать в условиях, когда и здесь Запад взял курс на соперничество. Путин сказал, что сейчас наша страна чувствует себя здесь спокойно и уверенно, хотя «в какой-то момент многое было упущено». Например, когда Россия начала восстанавливать свое присутствие на Земле Франца-Иосифа, там уже организовались туристические иностранные маршруты. «И при рассказе туристам об этих территориях гиды говорили о чем угодно, только не о том, что эта территория принадлежит Российской Федерации. Все начали привыкать к тому, что России там нет. Но это наше, и мы там есть», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, в том числе Северный морской путь.
Завершая встречу, Путин заявил, что нет ничего важнее защиты Родины. Поэтому, по его словам, сознание российского народа нужно пропитать важностью того дела, которому служат бойцы спецоперации. «Что может быть важнее Родины? — отметил президент. — Ну что может быть важнее того, что вы делаете сейчас? Ну ничего, потому что вы Родину защищаете, и вы на острие».