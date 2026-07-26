Путин в День ВМФ пообщался с военными моряками в Адмиралтействе

Другая важная тема — присутствие России в Арктике. Один из участников встречи спросил, что делать в условиях, когда и здесь Запад взял курс на соперничество. Путин сказал, что сейчас наша страна чувствует себя здесь спокойно и уверенно, хотя «в какой-то момент многое было упущено». Например, когда Россия начала восстанавливать свое присутствие на Земле Франца-Иосифа, там уже организовались туристические иностранные маршруты. «И при рассказе туристам об этих территориях гиды говорили о чем угодно, только не о том, что эта территория принадлежит Российской Федерации. Все начали привыкать к тому, что России там нет. Но это наше, и мы там есть», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, в том числе Северный морской путь.