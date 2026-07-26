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Вице-президент Европарламента резко выступила против Пирло в сборной Италии из-за связей с Россией

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно высказалась о возможном назначении Андреа Пирло главным тренером сборной Италии по футболу.

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно высказалась о возможном назначении Андреа Пирло главным тренером сборной Италии по футболу.

«Итальянскому футболу требовалась культурная, этическая и управленческая революция. Выбор Андреа Пирло — это шаг в противоположном направлении. Сборная Италии представляет Италию в мире. А Италия — на стороне Украины, Евросоюза и международного права. Именно поэтому выбор Пирло был серьёзной ошибкой», — написала она в соцсетях.

Сообщалось, что Пирло может быть не назначен на пост тренера сборной Италии из-за контракта с российской букмекерской компанией.

Из-за строгих правил регулирования рекламы азартных игр в Италии Пирло нужно прекратить все отношения с букмекерами. Также политики раскритиковали его кандидатуру, настаивая, что будущий тренер национальной команды должен разорвать связи с российской компанией.

Ранее бывший министр экономического развития Италии высказался о возможном назначении Пирло.

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