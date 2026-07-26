Вице-президент Европарламента резко выступила против Пирло в сборной Италии из-за связей с Россией

«Итальянскому футболу требовалась культурная, этическая и управленческая революция. Выбор Андреа Пирло — это шаг в противоположном направлении. Сборная Италии представляет Италию в мире. А Италия — на стороне Украины, Евросоюза и международного права. Именно поэтому выбор Пирло был серьёзной ошибкой», — написала она в соцсетях.