Путин: Запад своими решениями выпустил джина из бутылки

«Вот этот устав — это основа современного международного права. Правила определенные были созданы, — отметил президент РФ. — А потом, когда Советский Союз развалили — одно из государств — основателей ООН и создателей этого международного права, системы международных отношений, — оно перестало существовать. И так называемые победители в холодной войне, это не только США, а и весь коллективный Запад, вдруг решили, что надо бы что-то поправить: почему это Россия, уже не Советский Союз, а Россия, которая потеряла известный потенциал, должна пользоваться такими же благами, как страна-победительница во Второй мировой войне».