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Путин: Запад своими решениями выпустил джина из бутылки

Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими Военно-морского флота заявил, что западные государства приняли ряд решений, которые, по его мнению, противоречат нормам международного права и Уставу Организации Объединенных Наций.

Источник: РИА "Новости"

«[Западом] были приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Объединенных Наций. Они просто выпустили джина из бутылки», — констатировал он.

Путин отметил, что современная система международных отношений была сформирована после Второй мировой войны на основе Устава ООН, который разрабатывали государства-победители.

«Вот этот устав — это основа современного международного права. Правила определенные были созданы, — отметил президент РФ. — А потом, когда Советский Союз развалили — одно из государств — основателей ООН и создателей этого международного права, системы международных отношений, — оно перестало существовать. И так называемые победители в холодной войне, это не только США, а и весь коллективный Запад, вдруг решили, что надо бы что-то поправить: почему это Россия, уже не Советский Союз, а Россия, которая потеряла известный потенциал, должна пользоваться такими же благами, как страна-победительница во Второй мировой войне».

По словам главы государства, после распада Советского Союза западные страны начали, как он выразился, менять сложившиеся правила уже на практике.

«Вспомните события в Югославии. Я сейчас не буду давать оценок, это сложный процесс, но — разделение сербского народа на разные национальные квартиры и так далее», — указал глава российского государства.

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