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Путин встретится с депутатами

Президент России подведет итоги законотворческой работы депутатского корпуса за пять лет.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце встретится с депутатами Госдумы восьмого созыва.

Как сообщали в Кремле, глава государства подведет итоги законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет.

Восьмой созыв завершает свою работу. Выборы депутатов девятого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября.

В Госдуме этого созыва пять фракций — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди». Есть несколько депутатов, не входящих во фракции.

Как говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин, за пять лет работы созыва принято 1 147 социально ориентированных инициатив. На них пришлась треть от всех законов.

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