Госдума проведет последнее пленарное заседание весенней сессии и восьмого созыва

Кроме того, принят второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, который предусматривает ограничение количества банковских карт и счетов для одного человека, обязательную маркировку международных звонков, а также усиление контроля за оборотом сим-карт. Также установлена уголовная ответственность за передачу банковских карт и доступа к счетам мошенникам: за такие действия может грозить до трех лет лишения свободы, а за приобретение и использование чужих карт или счетов — до шести лет.