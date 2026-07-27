Госдума проведет последнее пленарное заседание весенней сессии и восьмого созыва

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Госдума 27 июля проведет заключительное пленарное заседание весенней сессии и восьмого созыва. По традиции итоги работы палаты подведет в своем выступлении председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также перед депутатами выступят руководители парламентских фракций.
На двух предыдущих пленарных заседаниях с отчетами о работе выступили председатели комитетов Госдумы. Такой формат подведения итогов применяется впервые. В дальнейшем отчеты глав комитетов станут ежегодными — соответствующие изменения в регламент Госдумы уже приняты.
Поддержка участников СВО.
Одним из ключевых направлений работы Госдумы в ходе восьмого созыва стало совершенствование мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Депутаты приняли законы, расширившие категории граждан, имеющих право на статус ветерана боевых действий, предоставили участникам СВО право на получение второго бесплатного среднего профессионального образования, продлили льготы для детей военнослужащих, расширили жилищные гарантии, а также предусмотрели новые меры социальной поддержки семей погибших военнослужащих.
Как отмечал в ходе пленарного заседания Володин, депутаты вышли на принятие 183 законов для поддержки участников СВО и их близких. По его словам, это консолидированная позиция всех фракций. «Это правовая основа для принятия всех решений, — сказал председатель Госдумы. — Делаем все, чтобы наши солдаты, офицеры ни в чем не нуждались, также имели меры поддержки члены семей. Для нас это приоритет».
Поддержка семьи и защита детей.
В социальной сфере Госдума продлила программу материнского капитала до конца 2030 года, установила для матерей-героинь социальные гарантии на уровне Героев России и Героев Труда, увеличила пособия по беременности и родам для студенток. Также был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол.
Также среди ключевых социальных решений созыва — закон о возобновлении с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам, приостановленной с 2016 года.
Совершенствование миграционной политики.
Одним из приоритетов восьмого созыва стало совершенствование миграционного законодательства. Госдума расширила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ — теперь их более 80, в том числе за убийство, террористическую деятельность, организацию незаконной миграции, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и ряд других тяжких преступлений.
Кроме того, был принят закон о кратном повышении государственных пошлин в миграционной сфере. В частности, пошлина за прием в гражданство и выход из него увеличена с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство — с 6 тыс. до 30 тыс. рублей, за выдачу разрешения на временное проживание — с 1,92 тыс. до 15 тыс. рублей. Также выросли пошлины за оформление приглашений на въезд, виз и ряда других миграционных документов.
Защита граждан от мошенников.
В Госдуме за восьмой созыв был принят ряд законов, направленных на защиту граждан от финансового и цифрового мошенничества. В частности, была создана государственная система «Антифрод», в которой хранятся сведения о кибермошенниках, их абонентских номерах и фишинговых ресурсах. Доступ к системе получили Генпрокуратура, Следственный комитет, Банк России, кредитные организации, операторы связи и другие уполномоченные организации.
Кроме того, принят второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, который предусматривает ограничение количества банковских карт и счетов для одного человека, обязательную маркировку международных звонков, а также усиление контроля за оборотом сим-карт. Также установлена уголовная ответственность за передачу банковских карт и доступа к счетам мошенникам: за такие действия может грозить до трех лет лишения свободы, а за приобретение и использование чужих карт или счетов — до шести лет.
Как отмечал председатель Госдумы, всего в сфере защиты граждан от мошенников за восьмой созыв было принято 19 законов.
Защита русского языка и религиозных символов.
В сфере защиты русского языка был принят закон, закрепляющий обязательное использование русского языка в публичной информации для потребителей и требование использовать кириллицу в названиях объектов капитального строительства, размещаемых в рекламе.
В сфере защиты традиционных ценностей Госдума приняла закон о защите религиозных символов традиционных вероисповеданий России, запретив их удаление с изображений культовых объектов при использовании в рекламе, СМИ, на вывесках и в других публичных материалах.