Путин отреагировал на решения Запада против Устава ООН: «Выпустил джина из бутылки»

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад, принимая решения в обход Устава ООН, являющегося фундаментом современного международного права, выпустил «джина из бутылки».
На праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Путин в разговоре с военными моряками отметил, что нынешний миропорядок сложился по итогам Второй мировой войны на основе Устава ООН, который создавался государствами-победителями.
Путин указал на то, что Запад сразу перешел к практическим действиям и нарушал правила. Президент сослался на события в Югославии.
«Я сейчас не буду давать оценок — это сложный процесс, но разделение сербского народа на разные национальные квартиры и так далее. Были приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Объединенных Наций. Они просто выпустили джина из бутылки», — сказал российский глава.
До этого президент отметил, что на Западе имеются политические силы, которые заинтересованы в возобновлении диалога с Москвой.