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Путин отреагировал на решения Запада против Устава ООН: «Выпустил джина из бутылки»

Путин: Запад выпускает джина из бутылки, игнорируя международное право.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад, принимая решения в обход Устава ООН, являющегося фундаментом современного международного права, выпустил «джина из бутылки».

На праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Путин в разговоре с военными моряками отметил, что нынешний миропорядок сложился по итогам Второй мировой войны на основе Устава ООН, который создавался государствами-победителями.

Путин указал на то, что Запад сразу перешел к практическим действиям и нарушал правила. Президент сослался на события в Югославии.

«Я сейчас не буду давать оценок — это сложный процесс, но разделение сербского народа на разные национальные квартиры и так далее. Были приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Объединенных Наций. Они просто выпустили джина из бутылки», — сказал российский глава.

До этого президент отметил, что на Западе имеются политические силы, которые заинтересованы в возобновлении диалога с Москвой.

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