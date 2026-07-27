Путин отреагировал на решения Запада против Устава ООН: «Выпустил джина из бутылки»

«Я сейчас не буду давать оценок — это сложный процесс, но разделение сербского народа на разные национальные квартиры и так далее. Были приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Объединенных Наций. Они просто выпустили джина из бутылки», — сказал российский глава.