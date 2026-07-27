Путин встретится с депутатами Госдумы восьмого созыва

Парламентарии за это время приняли 1 147 законов, направленных непосредственно на защиту граждан, — это 38,5% от числа всех принятых законов, сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что речь идет об инициативах в сфере охраны здоровья, о противодействии кибермошенничеству, защите духовных ценностей и других общественно значимых законах.