Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков потребовал от Киева объяснений, зачем ВСУ ударили по Котовску

Дмитрий Песков предложил журналистам спросить у Киева о смысле ударов по складам Wildberries.

Источник: Комсомольская правда

Киев должен объяснить смысл атак ВСУ по складам российского маркетплейса Wildberries, в том числе и удара беспилотников по Котовску. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос ИС «Вести».

«Это надо у киевского режима спросить», — сказал Песков.

Напомним, в результате атаки беспилотников ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области 18 июля погибли семь сотрудников ночной смены. Это четверо мужчин и три женщины.

При этом глава Тамбовской области Евгений Первышов назвал удар Вооруженных сил Украины по складу Wildberries в Котовске самой масштабной и бесчеловечной атакой на регион.

По этому поводу высказались и в ООН. Атаки украинских боевиков по складам Wildberries могут представлять собой военное преступление в соответствии с нормами международного права, заявили во Всемирной организации.

Хронологию атак БПЛА по складам Wildberries на 24 июля собрали здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше