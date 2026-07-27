Песков потребовал от Киева объяснений, зачем ВСУ ударили по Котовску

Киев должен объяснить смысл атак ВСУ по складам российского маркетплейса Wildberries, в том числе и удара беспилотников по Котовску. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос ИС «Вести».
«Это надо у киевского режима спросить», — сказал Песков.
Напомним, в результате атаки беспилотников ВСУ на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области 18 июля погибли семь сотрудников ночной смены. Это четверо мужчин и три женщины.
При этом глава Тамбовской области Евгений Первышов назвал удар Вооруженных сил Украины по складу Wildberries в Котовске самой масштабной и бесчеловечной атакой на регион.
По этому поводу высказались и в ООН. Атаки украинских боевиков по складам Wildberries могут представлять собой военное преступление в соответствии с нормами международного права, заявили во Всемирной организации.
Хронологию атак БПЛА по складам Wildberries на 24 июля собрали здесь на KP.RU.