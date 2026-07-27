Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«АвтоВАЗ» уходит в ежегодный корпоративный отпуск

«АвтоВАЗ» уходит в ежегодный корпоративный отпуск до 16 августа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» уходит в ежегодный корпоративный отпуск до 16 августа, во время которого проведет модернизацию и ремонт оборудования.

Как ранее сообщали в компании, финансирование проектов по обслуживанию, ремонту и модернизации оборудования, а также работ по улучшению условий труда превысит 370 миллионов рублей.

Всего за три недели будет выполнено 13 тысяч задач суммарным объемом более 80 тысяч человеко-дней.

В число особо значимых работ на время отпуска входят подготовка к старту производства Lada Azimut, запланированного на сентябрь, а также подготовка к выпуску Lada Granta с автоматической трансмиссией, который ожидается в 2027 году.