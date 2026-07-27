Аш-Шараа: Сирия и Россия продолжают обсуждать судьбу военных баз

БЕЙРУТ, 27 июля. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что в отношениях с Россией была открыта новая страница после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года.
«Между нашими странами существуют исторические отношения, нас связывают большие интересы, — отметил политик 26 июля в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. — Мы работаем сейчас над тем, чтобы скорректировать курс и вернуть положение дел в нормальное русло».
Отвечая на вопрос телеканала, глава арабской республики подчеркнул, что «обсуждение с Россией будущего ее военных баз в Сирии на данный момент не завершено».
31 марта в ходе своего выступления в дискуссионном клубе Британского Королевского института международных отношений (Chatham House) аш-Шараа сообщил, что «разрабатываются мероприятия по постепенному переоборудованию российских баз в учебные центры для сирийской армии».