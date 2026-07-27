Сенатор Волошин отметил, что жертвами ВСУ становились дети, не заставшие мира

«В День памяти погибших детей Донбасса мы вспоминаем тех, кто никогда не должен был стать жертвами войны. Только по официальным данным, в ДНР с 2014 года погибли 253 ребенка, еще 1 059 получили ранения. За каждой из этих цифр стоит оборвавшаяся жизнь, разрушенная семья, несбывшееся будущее. Более 10 лет вооруженного конфликта — это целое детство, прошедшее под звуки сирен и обстрелов. Страшно осознавать, что некоторые дети, погибшие в последние годы, родились уже после начала конфликта и так и не увидели мирной жизни», — сказал сенатор.