Сенатор Волошин отметил, что жертвами ВСУ становились дети, не заставшие мира

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Дети, родившиеся после 2014 года в Донецкой Народной Республике, в том числе становились жертвами от атак по Донбассу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти дети родились в ходе боевых действий и ушли из жизни, не застав мира, рассказал ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.
«В День памяти погибших детей Донбасса мы вспоминаем тех, кто никогда не должен был стать жертвами войны. Только по официальным данным, в ДНР с 2014 года погибли 253 ребенка, еще 1 059 получили ранения. За каждой из этих цифр стоит оборвавшаяся жизнь, разрушенная семья, несбывшееся будущее. Более 10 лет вооруженного конфликта — это целое детство, прошедшее под звуки сирен и обстрелов. Страшно осознавать, что некоторые дети, погибшие в последние годы, родились уже после начала конфликта и так и не увидели мирной жизни», — сказал сенатор.
Он добавил, что все виновные должны понести наказание, так как военные преступления не имеют срока давности. Россия, отметил сенатор, документирует каждый факт гибели и ранения, собирает доказательства, устанавливает причастных. Все атаки на мирных жителей могут получить правовую оценку спустя годы и даже десятилетия.
По мнению Волошина, удары по жилым кварталам, школам, больницам и другим гражданским объектам, где находятся мирные жители, включая детей, «не могут и не должны восприниматься как нечто обыденное». Власти Донецкой Народной Республики оказывают поддержку для семей погибших детей: им оказывается материальная помощь, предоставляются меры социальной поддержки, психологическое сопровождение.
«Но все прекрасно понимают, что никакие выплаты или льготы не способны восполнить потерю ребенка. Сегодня мы склоняем головы перед памятью детей Донбасса. Пока мы помним их имена, пока говорим правду об их судьбах, они остаются частью нашей общей памяти. Это не только скорбь, но и ответственность перед погибшими, перед их родителями и перед будущими поколениями, которые должны жить без войны», — подытожил он.
День памяти детей-жертв войны в Донбассе отмечается ежегодно 27 июля. Дата установлена указом главы ДНР в 2022 году. 27 июля 2014 года ВСУ нанесли массированный удар по Горловке, в результате которого погибли 22 человека. Среди жертв была 23-летняя Кристина Жук, которая держала на руках 10-месячную дочь Киру. Погибшая мать с ребенком стала известна как Горловская Мадонна, а день трагедии дончане назвали «кровавым воскресеньем».