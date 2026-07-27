Рейтинг регионов по динамике розничной торговли возглавила Чукотка

Чукотский автономный округ и Ивановская область показали наивысший рост оборота розничной торговли за пять месяцев текущего года.
Об этом сообщает РИА Новости.
По итогам января — мая оборот розничной торговли вырос в 84 субъектах, при этом в пяти регионах рост превысил 10%.
Лидерами по динамике стали Чукотка (+18,8%), Ивановская область (+12,2%), Краснодарский край (+11,5%), Башкортостан (+10,8%) и Астраханская область (+10,6%). Наибольший абсолютный прирост пришёлся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.
Снижение оборота зафиксировано лишь в Ямало-Ненецком автономном округе — на 2,9%. По объёму розничной торговли на душу населения лидирует Москва (263 тыс. рублей), за ней следуют Санкт-Петербург (261 тыс. рублей) и Сахалинская область (258 тыс. рублей). Самые низкие показатели отмечены в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Севастополе и Туве.
«В дальнейшем в сфере розничной торговли сохранится положительная динамика на фоне увеличения заработных плат», — полагают эксперты.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам (фракция «Единая Россия») Никита Чаплин в беседе с RT рассказал, что товары, купленные по акции или на распродаже, можно вернуть в течение 14 дней — скидка не лишает покупателя этого права.