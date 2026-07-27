Рейтинг регионов по динамике розничной торговли возглавила Чукотка

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам (фракция «Единая Россия») Никита Чаплин в беседе с RT рассказал, что товары, купленные по акции или на распродаже, можно вернуть в течение 14 дней — скидка не лишает покупателя этого права.