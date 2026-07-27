Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейтинг регионов по динамике розничной торговли возглавила Чукотка

Чукотский автономный округ и Ивановская область показали наивысший рост оборота розничной торговли за пять месяцев текущего года.

Чукотский автономный округ и Ивановская область показали наивысший рост оборота розничной торговли за пять месяцев текущего года.

Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам января — мая оборот розничной торговли вырос в 84 субъектах, при этом в пяти регионах рост превысил 10%.

Лидерами по динамике стали Чукотка (+18,8%), Ивановская область (+12,2%), Краснодарский край (+11,5%), Башкортостан (+10,8%) и Астраханская область (+10,6%). Наибольший абсолютный прирост пришёлся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Снижение оборота зафиксировано лишь в Ямало-Ненецком автономном округе — на 2,9%. По объёму розничной торговли на душу населения лидирует Москва (263 тыс. рублей), за ней следуют Санкт-Петербург (261 тыс. рублей) и Сахалинская область (258 тыс. рублей). Самые низкие показатели отмечены в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Севастополе и Туве.

«В дальнейшем в сфере розничной торговли сохранится положительная динамика на фоне увеличения заработных плат», — полагают эксперты.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам (фракция «Единая Россия») Никита Чаплин в беседе с RT рассказал, что товары, купленные по акции или на распродаже, можно вернуть в течение 14 дней — скидка не лишает покупателя этого права.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше