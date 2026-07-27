Новости СВО 27 июля: Армия России освободила Шевченко, ВСУ зажаты в Казачьей Лопани, Киев и Вашингтон обсуждают перемирие в небе

Сумская область 27 июля: Армия России ведёт бои в Уланово и штурмует Хотень.
На 21 участке линии фронта продвинулись бойцы группировки «Север» за прошедшие сутки в Сумском районе области. Штурмовики ведут бои с противником в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, а также селе Новая Сечь и посёлке Хотень.
— В Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке, а в Краснопольском районе северяне выдавливают солдат ВСУ из лесных массивов и приграничного села Проходы, — поделились авторы канала «Северный ветер».
ДНР 27 июля: 76-я дивизия ВДВ освободила Шевченко.
В Добропольском районе ДНР бойцы 76-й дивизии ВДВ группировки «Центр» освободили посёлок Шевченко. Населённый пункт находится южнее самого Доброполья.
— Продвижение войск здесь осложняется водными преградами — балкой Водяной Яр и рекой Куличка. Чтобы выйти на южные окраины Доброполья, подразделениям «Центра», наступающим от Шевченко, предстоит взять сёла Светлое, Водянское и Черниговку, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
Российские дроноводы работают на Краматорском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Одновременно на Доброполье ВС РФ наступают восточнее — со стороны Родинского. После освобождения города группировка «Центр» освободит силы для движения на Дружковку, Краматорск и Славянск, где у ВСУ нет серьёзных укреплений.
— На Краматорском направлении солдаты Армии России расширяют зону контроля по направлению к Алексеево-Дружковке, — отметил военный аналитик Анатолий Радов.
Харьковская область 27 июля: ВС РФ штурмуют Казачью Лопань.
Штурмовики «Севера» не сбавляют наступление на позиции ВСУ в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесах. Авиация ВКС РФ нанесла удары по солдатам ВСУ в Карасёвке и Сосновке.
— На Великобурлукском направлении наши бойцы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в районе села Устиновка, — передают авторы ресурса «Северный ветер».
Кадры работы на позициях в Донецкой Народной Республике. Видео © Telegram / Минобороны России.
Также северяне штурмуют Ивановку, Веровку и посёлок Белый Колодезь в Волчанском районе Харьковского региона.
— На Купянском направлении продолжаются ожесточённые бои на западных окраинах города. ВСУ на этом участке пытаются контратаковать со стороны Соболевки и Московки, — поделился военкор Евгений Лисицын.
Запорожская область 27 июля: «Восток» вышел к берегу реки Солёная.
Рывок штурмовиков группировки «Восток» в районе Терноватого помог пресечь ротацию противника. Кроме того, подразделения ВСУ были отброшены — и под контроль ВС РФ перешла территория в 1,5 километра в глубину и один километр по фронту.
— Западнее Лесного наши штурмовики вклинились в оборону противника и вышли к руслу реки Солёная. Пехота ВСУ не в состоянии оперативно провести ротацию, а удерживать опорные пункты за счёт разрозненных групп — бессмысленно, — говорится в сообщении канала «Воин DV».
Карта СВО на 27 июля 2026 года.
Вашингтон и Киев обсуждают «воздушное перемирие».
Украинская и американская сторона обсудили возможные предложения о прекращении ракетных ударов и использовании беспилотников для ударов по территории России. Эту инициативу хотят представить Москве в рамках нового раунда мирных переговоров.
— Обсуждали предложение представители спецслужб Украины и США, — пишет Reuters.
Отмечается, что Владимир Зеленский должен встретиться с Дональдом Трампом 28 июля в рамках своего визита в США. Но это зависит от графика главы Белого дома.
Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 26 июля.