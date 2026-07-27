«Белые ангелы» в ДНР выбивали двери, чтобы вывезти детей

«Сначала предупреждали, “выезжайте”. Второй раз приехали, тоже как бы предупреждение: “А что вы еще не выехали?” Заставляли подписывать документы. Если нет: “Мы у вас ребенка отберем, ваш ребенок будет жить в другой семье”, — сказала она.