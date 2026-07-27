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«Какая-то Кая напугала ежа голым задом»: Медведев высмеял чёрный список ЕС для бойцов СВО

Миллионы россиян навсегда потеряют интерес к Европе, если Евросоюз введёт пожизненный запрет на въезд для участников специальной военной операции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Источник: Life.ru

«Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым задом», — написал Медведев в своих соцсетях.

Зампред Совбеза с иронией считает, что России стоит даже попросить Брюссель ускорить этот процесс. Подобный шаг окончательно развеет иллюзии о «чудесной Европе». Это заставит миллионы граждан испытывать стойкое отторжение ко всему европейскому на долгие годы.

«Но именно это ведь нам и надо! Europe is our cruel enemy forever! (Европа — наш жестокий враг навсегда — Прим. Life.ru)», — подчеркнул он.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала планы Еврокомиссии добавить участников спецоперации в чёрный список Евросоюза. Этот шаг подразумевает полный запрет на въезд в страны объединения. Каллас утверждает, что у Брюсселя уже есть данные о военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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