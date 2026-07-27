«Какая-то Кая напугала ежа голым задом»: Медведев высмеял чёрный список ЕС для бойцов СВО

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала планы Еврокомиссии добавить участников спецоперации в чёрный список Евросоюза. Этот шаг подразумевает полный запрет на въезд в страны объединения. Каллас утверждает, что у Брюсселя уже есть данные о военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях.